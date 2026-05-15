生後数ヶ月の可愛い子猫さんは、とってもやんちゃで色々なものに興味津々！ベッドの下にタグを見つけてしまい…何とか取りたい！と一生懸命に引っ張っていましたが…どんどん楽しくなりテンションがMAXになった結果…！？投稿は記事執筆時点で4.3万回以上の視聴数を記録し「バタバタ、取れるまでやるんかな？」などの声が寄せられています。 【動画：ベッドの下で遊ぶ子猫→テンションが上がりすぎて、お尻が…目が釘付けになる