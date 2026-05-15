お兄ちゃん猫が紙袋の中で“無”の境地に入っていて…？兄妹のシュールなやり取りが可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で22万再生を突破し、「ここで一生やってくんだ、という覚悟を決めた目に見えます」「中は安心するのかなwwwそれにしてもこの顔はww」といった声があがりました。 【動画：紙袋から顔だけ出していた猫→全く動かなくて…あまりにも『無』な様子】 可愛い兄妹