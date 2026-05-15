コナン・オブライエンが、2027年のアカデミー賞授賞式で3度目の司会を務めることが決定した。昨年は3月に主催者から続投が発表されている。 【写真】どうなってる？アカデミー賞の封筒の中身オスカー俳優が公開 コメディアンのコナンは2025年に司会の座を引き継いで以来、プロデューサーや批評家、視聴者から高い人気を集めてきた。今年3月の授賞式でも成功を収めたことを受け、2027年に開