記事ポイント阪神タイガース球団承認の応援ウェア『虎着(トラギ)』が2026年6月10日(水)より発売されます初回モデルはアクティブ版「覇動」とリカバリー版「コットンベーシック」の2種類です2026年5月21日(木)開催の阪神ファンイベント「猛虎襲来！禁断の戦術会議！」で正式発表されます アレスが、阪神タイガースファン専用に開発したアクティブ＆リカバリーウェア『虎着(トラギ)』を発表します。特許機能素材「スパオール」