記事ポイント葱出荷組合zeroが毎月1日を「ねぎの日」とする販促キャンペーンを始動します。2026年6月1日から、小売店の特売や飲食店の限定メニュー展開が想定されています。ロゴ、POP、チラシ、SNS投稿を組み合わせ、月初の食卓需要を高める取り組みです。 ねぎびとカンパニーが運営する「葱出荷組合zero」が、毎月1日を「ねぎの日」とする販促キャンペーンを始動します。ネギの形と数字の「1」を重ねた月初の企画として、ス