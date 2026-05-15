記事ポイントサントリービバレッジ＆フードが「ポケモン」30周年タイアップ企画第2弾を展開します。「Ｃ．Ｃ．レモン」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」など6商品に全18種の「ポケモン進化ボトル」が登場します。ピチュー・ピカチュウ・ライチュウやフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメなど、進化のつながりを描いたデザインです。 サントリービバレッジ＆フードの人気ドリンクに、「ポケモン」30周年を記念したオリジナルパッケ