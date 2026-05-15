米男子プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁が１５日、今夏の次世代育成プログラム「ＤａｉｉｃｈｉＬｉｆｅＧｒｏｕｐＰｒｅｓｅｎｔｓＢＬＡＣＫＳＡＭＵＲＡＩＫＯＢＥＣＡＭＰ」を開催すると発表した。８月４、５日に神戸・ジーライオンアリーナで現役ＮＢＡコーチのフィル・ハンディ氏をメインコーチとし、選抜された１００名が挑む２⽇間の集中キャンプと、ショーケースが行われる。世界と