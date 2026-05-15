4月15日、「お仏壇のはせがわ」で知られる株式会社はせがわが、西日本エリアでのテスト導入が好調だった定額サービス「買わないお仏壇『tutumuプラン』」を東日本エリアでも順次展開すると発表しました。これまで西日本エリアの25店舗で展開していましたが、東日本エリアの26店舗が加わったことで合計51店舗でtutumuプランを展開することになります。月額990円（税込）から利用可能、支払いは一括・月額・年額から選択、利用期間は