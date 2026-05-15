函館競輪場のG3「五稜郭杯争奪戦」は2日目を迎える。初日特選は犬伏湧也の逃げに乗った松浦悠士（35＝広島）が差し切って1着ゲットだ。「スタート負けして想定外の並びだったけど結果的に悪くない並びだった。（犬伏は）打鐘のペースが速かったし、4コーナーまで粘って強かった。函館は相性がいいし感触は良かった」好感触だらけの初日だった。このシリーズをけん引するのは松浦かもしれない。