RIZAPグループが14日、2026年3月期決算を発表した。戦略的な収益重視への転換により連結営業利益は92億円プラス、前期比6倍の111億円となった。【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ全体での売上は1672億円、RIZAP株式会社をはじめ、子会社3社（REXT／五輪パッキング／一新時計）が過去最高益を達成。特にchocoZAP（チョコザップ）事業がグループ全体の営業利益の50％超えまで急成長した。3年で連結FCF（フリー