モデルの泉里香（37）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Santa Monica」と書き出した泉。満面の笑みで楽しむ姿をアップした。「色とりどりのサンタモニカピアを散歩」と紹介。「お天気も良くて海風も気持ちよかった！」と添えた。ファンからは「天使みたい」「映画の中みたい！」「めっちゃ可愛いすぎ」「里香さんが映えてしまいますね」「楽しそうで可愛いですね」「笑顔素敵です」「里