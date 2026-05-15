女優の音無美紀子（76）が15日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しである人気女性タレントとの笑顔2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「可愛い可愛い可奈子ちゃんと」と題してつづり始めた。「お揃いのピンクのショールは、萬田久子さんから頂いたの。ぐっと華やかになった。紫外線カットの素材なんですって。ファッションリーダー的な萬田さんに頂いて、二人でテンション超上がりました」と着用しているシ