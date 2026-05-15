―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 「売れてる芸人と飲むときは財布は出さない。カネがないから」松本人志から高い評価を受けつつも、地下ライブで「だせえ」と陰口を叩かれ、出待ちゼロの“通過点”扱い──そんな“華のない”3人が、今春からは5大都市を駆け巡るツアーの主役だ。遅咲きコントトリオ・や団の20年弱の鬱屈と爆発、その舞台裏に迫る。◆3人でいると、青春が終わらないコント日本一を決める『キングオブコ