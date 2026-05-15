カッコよくて強そうな見た目の大型犬が、か弱そうな見た目の小型犬に甘噛みされたら…？見た目とのギャップが面白い光景に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で11万3000回再生を突破しています。 【動画：カッコいい見た目の大型犬が、小型犬に甘噛みされた結果→『怒るかな』と思ったら…『まさかの光景』】 大型犬が小型犬に甘噛みされたら… TikTokアカウント「leo_moana_combi」に投稿されたのは、ジャーマ