大型犬がソファにひっくり返って寝ている時に、小さな声で「ご飯食べる？」と聞いてみたら…。食べ物への執着心の強さがうかがえる反応が、可愛くて面白いと話題に！投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。 【動画：大型犬に小声で『ご飯食べる？』と言ってみた結果→『聞こえないかな』と思ったら…想像を超える反応】 寝ている時に「ご飯食べる？」と聞いたら… YouTubeチャンネル「きなこチャンネル Labrador