お風呂で宇宙人になってしまったモフモフ犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「美脚で草」「おじいちゃんみたいｗ」「笑いが止まらないｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：モフモフな犬をお風呂に入れた結果→『宇宙人ですか…？』ワンコとは思えない『まさかの光景』】 もふもふ消失の瞬間！？ TikTokアカウント「chikuwawawanko」の投