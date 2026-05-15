マンチェスター・ユナイテッドは、2023年に獲得したラスムス・ホイルンドと、翌年に加わったジョシュア・ザークツィーに合計1億ポンドもの移籍金を投じた。しかし、期待されたほどの得点力は発揮できていない。特にザークツィーは、直近のサンダーランド戦でもプレミアリーグ特有の激しいコンタクトに苦しみ、マイケル・キャリック監督の下で厳しい立場に置かれている。足元の技術には優れる一方、最前線で体を張る“背番号9”とし