ＴＢＳは１５日、７月期ドラマ「Ｔシャツが乾くまで」（金曜午後１０時）の放送を発表した。主演は蒼井優。２００８年の日本テレビ系「おせん」以来１８年ぶりの地上波連ドラ主演となる。蒼井はＴＢＳドラマ初主演。脚本の生方美久氏はフジテレビヤングシナリオ大賞に輝き、「ｓｉｌｅｎｔ」「海のはじまり」など同局系ヒットドラマを手掛けた。ＴＢＳは今回が初執筆。ＴＢＳの公式サイトによると、蒼井が演じるのは出版社で