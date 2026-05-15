ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、打線に言及した。この日は、当初の予定通り、大谷翔平がスタメンから外れ“打者休養”することとなった。1番には正捕手・スミスがDHで入り、ラッシングがスタメンマスクをかぶる。大谷同様、ベッツも先発メンバーから外れた。リードオフマンを務めるスミスに対し、ロバーツ監督は「ウィルについては、とにかく動