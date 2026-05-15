FRBのミラン理事＝1月、アテネ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のミラン理事は14日、米議会上院がFRBの議長、理事として承認したウォーシュ氏の就任に合わせて辞任すると届け出た。ミラン氏は、トランプ大統領の指名で就任した昨年9月以降、全ての連邦公開市場委員会（FOMC）で大幅な利下げを求めるなどして決定に反対していた。ウォーシュ氏が就任した後も、FRB理事7人のうち、トランプ氏が