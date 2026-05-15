語彙力とひらめきが試される「クロスワードパズルクイズ」の時間です！パズルの空欄を埋めて、縦と横に3つの言葉を完成させてください。一見簡単そうに見えて、穴あきになると意外と悩んでしまうもの。脳をフル回転させて挑戦してみてください！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・す □ か（縦の言葉）・だ □ ふ □（横の言葉）・ま □ ら（縦の言葉）ヒント：横の言葉は、もちもち