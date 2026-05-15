落語家の月亭八斗さんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。歯科医院でのエピソードを紹介したところ「乞食エグいて」「迷惑すぎだろ」といった批判が上がっています。【写真】「乞食エグいて」「迷惑すぎだろ」「恥ずかしくないの？」八斗さんは、通っている歯科医院でのエピソードを紹介。人気漫画『ちいかわ』（講談社）のファンだという八斗さんは、歯科医院で使用されている『ちいかわ』の紙コップが気になり「コップくだ