「右か左か分からない！」 事故を呼ぶ「斜め合流」のウインカーどっちが正解？2026年も4月中盤となり、いよいよゴールデンウィークの大型連休が月末に迫ってきました。連休中は帰省や旅行などで、普段走り慣れていない遠方の道路を運転する機会が増える時期です。【画像】「ええぇぇ…！？」 これが「ウインカーに迷った」ときの判断方法です！（27枚）不慣れな道でドライバーを悩ませる要因のひとつに、幹線道路やバイパス