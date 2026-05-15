うまい話には裏があるんじゃなかったの？auエネルギー＆ライフは、初期費用もランニングコストも0円で、電気代が毎月最大3,000円割引になるサービス「auでんち」の提供を開始しました。 Image: auエネルギー＆ライフ 「え？ それは全国民が今すぐ加入しなきゃいけないサービスでしょ！」と思うかもしれません。確かにたいへん魅力的なサービスですが