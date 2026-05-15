元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が15日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）についてコメントした。大谷は13日（日本時間14日）、ジャイアンツ戦に今季4度目の“投手専念”で先発し、7回4安打無失点、8奪三振で今季3勝目を挙げた。再び規定投球回数に達し、防御率0・82は断トツでメジャートップに返り咲いた。チームは4―0で