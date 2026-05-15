京都大の山中伸弥教授【ワシントン共同】ノーベル賞への登竜門といわれる米医学賞ラスカー賞を主催するラスカー財団は14日、京都大の山中伸弥教授を財団理事に選んだと発表した。山中氏は人工多能性幹細胞（iPS細胞）の研究で2009年に同賞を受賞している。財団は「山中氏の生涯にわたる科学への貢献は、生物医学研究への支援を通じて人々の健康を向上させるという財団の使命と合致する」としている。財団は1942年に設立。ラ