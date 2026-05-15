政府はきょう（15日）、刑事裁判をやり直す再審制度で検察官抗告を「原則禁止」する規定などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を閣議決定しました。再審制度は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方や証拠開示の方法などについては具体的に定められていません。2024年に無罪が確定した袴田巖さんの事件をめぐり、裁判所の再審開始決定に対して検察官が不服を申し立てる「抗告」をしたことや証拠開示が十分ではなかったことで