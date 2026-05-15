アメリカのルビオ国務長官は米中首脳会談で台湾への武器売却は「主要議題にはならなかった」と明らかにしました。ルビオ国務長官は14日NBCのインタビューで米中首脳会談で台湾への武器売却は「主要議題にはならなかった」と述べました。また、ルビオ国務長官は、台湾をめぐるアメリカの政策について「歴代政権を通じて、ほぼ一貫しており、現在も変わらない」と強調しました。一方、ルビオ国務長官は、イランの核開発について習近