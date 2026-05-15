ナインティナイン岡村隆史（55）が14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。人気ユーチューバー、ヒカル（34）の挑発について言及しなかった。ヒカルは12日、ABEMA「恋愛病院」に出演した経営者桑田龍征氏のYouTubeチャンネルで岡村について言及。岡村がヒカルの「タモリさん全く面白くない」発言をめぐって、同番組内で言及していたことに触れ「ナイナイの岡村さんとかがユーチューバーが