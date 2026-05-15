AOKIは5月12日、疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス ルームウェアオールシーズン」からディズニーモデルの販売を開始した。ラインアップはミッキーマウス、ミニーマウス、ベイマックスの3タイプで、全国の店舗およびオンラインショップで購入できる。ディズニーデザイン ミッキーマウスデザイン(黒)同商品は、一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア。遠赤外線効果で血行を促進し、疲労回復やコリの軽減が期待できる。ディズニ