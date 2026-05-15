しょうゆは、種類によって味わいや使い道が大きく異なる調味料です。さらっとした濃口しょうゆ、うまみの強いたまりしょうゆ、小麦を主原料にした白しょうゆ――料理によって使い分けることで、素材のおいしさをより引き立てることができます。『発酵ライフ 体の内側から細胞レベルで健康になる』(しょうけん／KADOKAWA)より、健康料理研究家で発酵エキスパートのしょうけんさんが愛用する“こだわりのしょうゆ”を紹介します。○