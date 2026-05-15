◆米大リーグブルワーズ７―１パドレス（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）パドレス・松井裕樹投手（３０）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブルワーズ戦で７点ビハインドの５回から登板。２イニングを２６球で無安打無失点、３奪三振と大敗の中でもキラリと光を放った。３試合連続で複数イニングを投げて０封と存在感を示している。松井は２月のキャンプ中に実戦形式の打撃練