易経で目を向けるべきなのは「正しさ」より「ズレ」 現状とズレのない解釈が大切 易経を読むとき、まず戸惑うのは、記されている言葉の抽象度です。そこには具体的な人物名や出来事が書かれているわけではなく、象徴的な表現が並びます。その言葉を、いま自分の身の回りで起きている状況にどう当てはめるかが、易経を使ううえでの最初の関門です。 同じ卦の言葉であっても、それを仕事に当てはめて読むのか、家族関係に