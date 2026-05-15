コゴミはもっとも食べやすいシダ類の山菜！三日月形の葉柄で判別しよう コゴミコウヤワラビ科 もっとも食べやすいシダ類山菜 標準和名はクサソテツで、株立する様子がソテツの木に似ているためにこう名付けられたが、一般的にはコゴミと呼ばれることが多い。新芽はきれいなゼンマイ状で、伸展すると1mほどになるものもある。新芽が食用になるが、根際は硬く食用には向かない。指でポキンと折り取れるとこ