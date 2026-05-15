中間系植物のLED栽培で魅力的な空間にしてみよう 中間系植物のLED栽培 植物が魅力的な空間にしてくれる 湿度を好むもの、好まないもの、耐陰性があるもの、ないもの。様々な観葉植物に合わせた栽培環境は、植物の種類によって多種多様。人気のビカクシダは壁に設置するためのビカクウォールを自作する人も多く、壁面を立体的に演出でき、魅力的な空間にしてくれます。もちろん、インテリアを重視する人たちの照明使い