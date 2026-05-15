NY連銀総裁現時点で利上げ利下げ行う理由はない NY連銀のウィリアムズ総裁は現時点で利上げ利下げを行う理由はないと述べた。 物価は安定しており、その後下落するだろう。金融政策は良好な状態にあり、現時点で金利を上げる理由も引き下げる理由も見当たらない。