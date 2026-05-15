東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.80高値185.05安値184.06 186.20ハイブレイク 185.63抵抗2 185.21抵抗1 184.64ピボット 184.22支持1 183.65支持2 183.23ローブレイク ポンド円 終値212.26高値213.71安値211.89 215.17ハイブレイク 214.44抵抗2 213.35抵抗1 212.62ピボット 211.53支持1 210.80支持2 209.71ロ&#1254