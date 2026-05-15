東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.60高値9.64安値9.57 9.71ハイブレイク 9.67抵抗2 9.64抵抗1 9.60ピボット 9.57支持1 9.53支持2 9.50ローブレイク シンガポールドル円 終値124.11高値124.16安値123.53 124.97ハイブレイク 124.56抵抗2 124.34抵抗1 123.93ピボット 123.71支持1 123.30支持2 123.08ローブレイ