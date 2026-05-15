東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7221高値0.7264安値0.7216 0.7299ハイブレイク 0.7282抵抗2 0.7251抵抗1 0.7234ピボット 0.7203支持1 0.7186支持2 0.7155ローブレイク キーウィドル 終値0.5912高値0.5942安値0.5909 0.5966ハイブレイク 0.5954抵抗2 0.5933抵抗1 0.5921ピボット 0.5900支持1 0.5888