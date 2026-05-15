イランのアラグチ外相は、ＢＲＩＣＳ外相サミットで、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のハリーファ・シャーヒーン・アル・マラール副外相と激しい口論を繰り広げた。米国とイスラエルがイランに対する空爆を加えていたなか、ＵＡＥも攻撃に参加したとの報道があるほか、イスラエルのネタニヤフ首相がイラン戦争の最中にＵＡＥを訪問したとの公式な発表もあって、イランは公の場でＵＡＥに対する嫌悪を表した