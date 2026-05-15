ドル買い優勢、ドル円きのうの高値上回る年内米利上げ観測 ドル買い継続。ドル円は158.44円まで上昇、きのうの高値158.42円を上回り1回目の介入があったとされる30日以来の高値をつけている。ユーロドルは30日以来の安値、ポンドドルは1カ月ぶり安値をつけている。 今週発表された米国の物価統計、小売売上高、雇用など総じて堅調な内容だったため、米国の年内利上げ観測が高まっている。