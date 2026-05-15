「ドジャース−ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見でスタメンを外れた大谷翔平投手について、代打での起用は「可能性ある」と語った。大谷はこの日、４４試合目で今季初めてスターティングオーダーから外れた。１３連戦中の真っただ中で投打二刀流の負担を考慮し、あらかじめ休養日が決められていた。一方でロバーツ監督は方針を示して以降、代打起用の可能性は否定してい