巨人の田中将大投手（３７）が１４日、川崎市内のジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。１３日の広島戦（福井）で劇的なサヨナラ３ランで通算３００号を達成した盟友・坂本勇人内野手（３７）を祝福した。試合開始から４時間４３分後にメモリアルアーチで決した“ドラマ”を、田中将も映像でチェック済み。「最高にいい形」と劇的勝利に導いた１本に、自身のＩｎｓｔａｇｒａｍに「Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ」とす