１５日のＤｅＮＡ戦（東京ド）に先発する巨人・井上温大投手（２５）が１４日、２５歳での１勝目を誓った。１３日に誕生日を迎えた左腕はあまり欲がない。自身へのプレゼントも「ない」と笑みを浮かべ、「登板の２日前。真面目な食事をしないといけない」とキッパリ。白星最優先でコンディションを整えてきた。「ミスド（ミスタードーナツ）の券をもらったので食べたいですね」とご褒美を目指し、腕を振っていく。