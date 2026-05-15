巨人・阿部慎之助監督（４７）が１４日、ＤｅＮＡ戦（１５日・東京ド）から浅野翔吾外野手（２１）が今季初合流することを明かした。２軍キャンプスタートとなった直後の２月６日に右ふくらはぎの肉離れと診断され、故障班に合流。ケガで出遅れたが、現在２軍で状態は上向き。２８試合で打率・２９５と結果を残してきた。「登録するかはわからない」と浅野も含めて状況次第にはなるが、ドラフト５位・小浜（沖縄電力）も合流