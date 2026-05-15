ソフトバンクからＤｅＮＡにトレードで移籍した尾形崇斗投手（２６）と井上朋也内野手（２３）が１４日、横浜市内の球団事務所で入団会見に出席した。尾形は「ベイスターズのテクノロジーやデータの使い方にすごく興味があった」と語り、「データを使って野球をするのが好きなので、このチームにフィットできるように頑張ります」と気合。井上は「自分自身、野球人生において分岐点になると思う」と新たな環境での活躍を誓った