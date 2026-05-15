前試合の大トップに続き、またも軍師が結果を出した。EX風林火山・勝又健志（連盟）が5月14日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第2試合に登板し、完勝。2度目のリーグ制覇に大きく近づいた。【映像】狙いも手順もパーフェクト…勝又とどめの親満貫1試合目、BEAST Xの中田花奈（連盟）が値千金のトップ。続く2試合目は、起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、勝又