「朝鮮職業総同盟」の大会参加者と写真に納まる北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝14日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは15日、金正恩朝鮮労働党総書記が平壌で5年ぶりに開催された労働団体「朝鮮職業総同盟」の大会の参加者と14日に面会し、激励したと報じた。記念写真も撮影した。大会は11、12両日に開かれ、団体トップのリ・ウォンジョン委員長らが労働者の結束を確認した。北朝鮮では2月の党大会開