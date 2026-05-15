「ＤｅＮＡ０−０中日」（１４日、横浜スタジアム）両軍譲らずスコアレスドロー。それでもＤｅＮＡは、このカードを２勝１分けで終えた。中でも際立ったのは、３戦でわずか１失点のディフェンス力。それを支えたのは、２１歳の女房役・松尾汐恩捕手だった。計８投手を巧みにリードし、スコアボードに０を並べた。「ほんとにみんな頑張ってくれて、僕の要求通り投げてくれた。ピッチャー陣といろんなコミュニケーションを取り