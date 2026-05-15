今回は、普段育児しない夫の提案に、嫌な予感しかしなかったエピソードを紹介します。普段電車で移動しないのに…「私は0歳と3歳の子がいる母親です。今は育休中ですが、夫が育児を全然しないことにモヤモヤしています。おむつすら替えてくれないんです。そんなある日、夫が突然『電車で遊園地に行こうぜ？』と提案してきました。でも、地方暮らしの私たちは普段ほとんど車移動で、子どもが生まれてからは電車に乗ったことがなかっ